Un guàrdia urbà de Lleida que havia quedat en estat crític després d'haver-se disparat un tret al cap a la comissaria, ha mort. Fonts pròximes al cas han explicat a l'ACN que l'agent no disposava d'arma i que aquest dijous al matí li hauria tret la seva a un company sense que aquest tingués temps a reaccionar. L'agent ferit havia estat traslladat a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida però finalment no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. L'home tenia 57 anys i, segons les mateixes fonts, treballava en el manteniment de vehicles del cos policial des de fa uns dos anys i mig, on va ser traslladat des de l'equip d'escortes d'alcaldia.