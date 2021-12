Els noms d’Esther Giménez-Salinas i Rosa Romà sobresurten com els dos més importants en l’acord a què van arribar ahir el PSC, ERC i JxCat per renovar alguns dels principals organismes de l’autogovern català. Giménez-Salinas, professora de Dret Penal i exrectora de la Universitat Ramon Llull, serà la Síndica de Greuges, la primera dona en la història de la institució, en substitució de Rafael Ribó, que porta 17 anys en el càrrec. Romà, que ja va sonar en la renovació frustrada de fa tres anys, capitanejarà la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), òrgan rector de TV3 i Catalunya Ràdio. Els partits van portar a bon port la negociació en el termini que s’havien fixat, abans de final d’any. A més de la Síndica de Greuges i la CCMA, l’acord afecta el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), que presidirà el puigdemontista Xevi Xirgo (director d’El Punt Avui), i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que dirigirà l’exconsellera convergent Meritxell Borràs. Alguns titulars actuals portaven amb el mandat caducat més de cinc anys.

Calendari previst

La bona sintonia entre el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i els líders parlamentaris d’ERC i JxCat, Josep Maria Jové i Albert Batet, va facilitar l’entesa final. Però caldrà esperar perquè els vots de les tres formacions al Parlament confirmin el pacte. No succeirà fins a finals de gener o ja al febrer, segons calculen fonts de la negociació, després que els candidats passin el pertinent hearing en comissió. En el consell de govern de la CCMA acompanyaran Romà, nomenada a proposta d’ERC, Àngels Ponsa (a proposta de JxCat) com a vicepresidenta, a més de Lluís Garriga (PSC), Gemma Ribas (PSC), Lluís Noguera (ERC), Carme Figueras (PSC) i Pep Riera (JxCat). L’actual presidenta, Núria Llorach, dirigia un equip que s’havia d’haver reemplaçat el 2016. També hi va haver repartiment de cromos al CAC, on Rosa Maria Molló, Miquel Miralles, Laura Pinyol i Enric Casas acompanyaran el periodista gironí Xevi Xirgo, autor dels dos llibres de Carles Puigdemont sobre el procés independentista, M’explico: De la investiura a l’exili i La lluita a l’exili, publicats tots dos el 2020.

Els partits sabien que l’acord a la CCMA era especialment complex, pels apassionats debats que sempre comporta la gestió dels mitjans públics. Els socialistes van exposar des del principi -i la resta hi va estar d’acord- que no podia limitar-se a un canvi de noms, sinó que TV3 i Catalunya Ràdio necessitaven un sotrac. Els tres partits han pactat un document que recull diversos acords en aquest sentit. Sota el títol Els reptes de la CCMA, el text, de 13 pàgines, constata que «els nous hàbits» de consum audiovisual obliguen a revisar a fons el model de mitjans públics. Els socialistes, molt crítics amb TV3 en aquests anys per la seva proximitat amb l’independentisme, han consignat en el document que la CCMA «haurà d’acostar-se amb convicció i sensibilitat a la gran majoria d’una societat que és diversa des del punt de vista de l’origen, la llengua, l’edat, el gènere i el pensament». Pere Aragonès va remarcar a la nit la importància del pacte. «Permet l’actualització d’un conjunt d’òrgans, i alguns feia molt que estaven caducats. És una bona notícia, ens acosta a un funcionament normal de les institucions d’acord amb els terminis i partint de consensos», va dir el president de la Generalitat.

Mandats més curts

A més, els tres partits van arribar també a un acord en altres organismes com la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, la Sindicatura de Comptes i el Consell de Garanties Estatutàries. No obstant, els noms dels seus membres encara no s’han fet públics. Així mateix, el PSC, ERC i JxCat s’han compromès a reduir a sis anys els mandats dels organismes, com el Síndic de Greuges, l’actual durada dels quals és de nou anys. Es dona per fet que la resta de càrrecs per renovar, més d’un centenar, es desbloquejaran a partir d’ara. Fonts de la negociació afirmen que allà els partits petits sí que hi tindran alguna cosa a dir.