El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat el toc de queda i les restriccions a les trobades familiars proposades per la Generalitat, malgrat l'oposició de la fiscalia. L'alt tribunal considera que la mesura és proporcional i està justificada. En l'escrit remès al tribunal, el fiscal considera que són mesures que no estan degudament justificades i que no són «suficients» els arguments per limitar «drets fonamentals». L'informe conclou que «són unes mesures severes, extenses, molt restrictives, intenses i generalitzades que no han sigut degudament motivades, ni són idònies, ni necessàries per a les finalitats que es pretenen», conclou el seu informe. El dictamen assenyala que, segons la doctrina jurídica, no n'hi ha prou amb justificar una dada d'incidència, no n'hi ha prou amb consideracions de prudència, protecció (com que s'ha incrementat el nombre de gent que vol vacunar-se, el col·lapse sanitari...), sinó que les mesures han de ser «indispensables» per la situació epidemiològica i «no s'ha demostrat que la implantació d'aquestes mesures compleixin aquestes condicions».

La «incongruència»

L'informe recorda que dilluns passat quan va anunciar les noves restriccions, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, si bé no va especificar la mida de les localitats que se'n veurien afectades, si va dir «expressament» que els pobles i ciutats que havien d'aplicar el toc de queda eren els que superessin els 500 casos per 100.000 habitants. No obstant això, la proposta final de la Generalitat remesa al TSJC és per a municipis que excedeixin els 250 casos. La fiscalia remarca que hi ha ciutats de més de 10.000 habitants, com Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, la incidència acumulada de les quals no arriba als 500 casos. «Això vol dir que les previsions i recomanacions sanitàries eren no aplicar el toc de queda dilluns, però avui, sí, perquè els informes que s'al·leguen ho recomanen», precisa. Segons la seva opinió, aquest aspecte és «una incongruència» i és una mostra de «la falta de motivació».

En mans del TSJC

El pronunciament del fiscal no ha sigut decisiu en el pronunciament que el TSJC ha emès aquest dijous sobre la proposta de la Generalitat d'aplicar el toc de queda als municipis de més de 10.000 habitants amb una incidència de covid que se situï per sobre dels 250 casos per cada 100.000 habitants, així com la prohibició de reunions de més de 10 persones. L'alt tribunal només estudiarà aquestes dues mesures, que són les que afecten drets fonamentals. La resolució tindria un vigor, en principi, de 15 dies, però el Govern no descarta que s'allargui més. El toc de queda de la 1 a les 6 del matí afectarà, en el cas que l'alt tribunal català hi doni el vistiplau, 116 localitats de Catalunya, a les quals s'afegiran nou 'municipis illa', nuclis que envolten poblacions amb alta incidència per evitar la propagació del virus. És a dir, s'aplicarà en 125 municipis catalans. L'Executiu català també va aprovar altres restriccions, com el tancament de l'oci nocturn, la limitació d'aforaments als bars i restaurants al 50% a l'interior (les terrasses seguiran al 100%) i la reducció de la capacitat al 70% al comerç, l'esport federat, els gimnasos i la cultura. Aquestes mesures no necessiten l'aval judicial. Tanmateix, algunes arribaran en mans dels jutges si els empresaris de l'oci nocturn presenten una demanda col·lectiva, tal com van anunciar aquest dimarts.

Alta transmissió de la variant

La preocupant situació epidemiològica justifica aquestes mesures. La pandèmia, a causa de la variant òmicron, continua avançant sense fre. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha advertit de l'alta transmissió de la variant òmicron, que aparentment és més lleu que la delta. «Té molta facilitat per saturar els nostres serveis sanitaris. I hem de preservar això també». A més, va fer una crida perquè totes les persones vacunades amb AstraZeneca es posin la tercera dosi.