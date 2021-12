Catalunya permetrà celebrar les cavalcades dels Reis d'Orient als diferents municipis. Així es concreta en un document del Departament de Cultura, en què es dona el vistiplau a les cavalcades sempre que es compleixin una sèrie de requisits, com evitar les aglomeracions i l'ús de les mascaretes. Com en la resta d'activitats culturals, tant a les cavalcades com a les activitats de Nadal la responsabilitat «és dels organitzadors i del públic assistent per evitar les aglomeracions, i és obligatori l'ús de la mascareta tant del públic assistent com dels participants en interior i exterior».

Girona: Una cavalcada a peu endolcida per 16.000 xocolatines de Jordi Roca Altres activitats Així mateix, el document especifica que pel que fa a les activitats de Nadal assimilades a les arts escèniques (funcions d''Els pastorets', pessebres vivents, etcètera), «si es desenvolupen a l'interior, no es pot superar el límit d'aforament del 70%». Tant si són a l'interior com a l'exterior el públic ha d'estar assegut, i cal mantenir la distància d'1,5 metres sempre que sigui possible i les persones no formin bombolla de convivència. En cas que el format de les activitats sigui estàtic (com exposicions de pessebres) amb circulació del públic, els grups de visitants no podran superar les 10 persones i la distància entre grups haurà de ser d'1,5 metres. Aragonès preveu un gener «complicat» però confirma que les escoles obriran després de Reis