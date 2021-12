El Departament de Cultura es va reunir ahir amb representants del sector cultural per posar en comú la situació que es desprèn de les darreres dades epidemiològiques i les noves mesures anunciades pel Govern. El Departament té previst que es publiquin «amb caràcter immediat» les línies d’ajuts a la suspensió de funcions per casos de contagi de covid-19, dirigides a companyies, dramaturgs, sales i promotors, i línies d’ajuts de compensació pel tancament temporal de sales de concert. En paral·lel, va apuntar el Departament en un comunicat, s’està avaluant l’afectació del sector per tal d’implementar altres mesures complementàries en funció de l’evolució epidemiològica.

En aquest context, el secretari general del Departament, Jordi Foz, va acordar que s’establirà un canal de comunicació per tal que els representants dels diferents àmbits culturals enviïn setmanalment les dades actualitzades de les afectacions que està tenint.