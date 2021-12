El percentatge del 25% de castellà obligatori a les aules catalanes fixada fa un mes, en rebutjar el Suprem el recurs de la Generalitat amb què va mirar d’oposar-s’hi, està tenint una segona part judicial en forma de querelles contra el líder del PP Pablo Casado. Primer va ser Junts per Catalunya, després el Govern i ara és l’expresident de l’Assemblea Nacional Catalana Jordi Sànchez, que l’ha denunciat per les paraules que el líder popular li va dirigir diumenge. En un acte al Congrés regional del partit a Aragó, Casado va dir textualment en relació amb Sànchez: «Un senyor condemnat a nou anys de presó per delictes de sedició, que ha destrossat un cotxe de la Guàrdia Civil i que ha instigat a la violència contra l’administració de l’Estat no em donarà lliçons de legalitat i democràcia».

Sànchez, que primer planteja un acte de conciliació, considera que Casado ha comès un delicte de calúmnies per atribuir-li haver incitat a la violència i haver destrossat un cotxe de la Guàrdia Civil durant la concentració que es va produir davant la Conselleria d’Economia el 20 de setembre del 2017. En la demanda de conciliació, Jordi Sánchez demana a Casado que es retracti públicament en una roda de premsa i a les xarxes, i que pagui una indemnització de 24.000 euros.