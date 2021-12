La pressió hospitalària a Catalunya és, en aquests moments, similar a la de fa un any per aquestes dates. Però hi ha dues diferències fonamentals respecte al desembre del 2020: en aquell moment, la corba epidemiològica estava de baixada i, a més, fa un any els hospitals eren espais exclusivament dedicats a la covid-19, ja que no hi havia accidents a l’estar restringida la mobilitat. Aquest any, no obstant, Catalunya entra a les festes de Nadal amb tots els indicadors a l’alça i amb les ucis dels hospitals copades per altres malalties, com per exemple accidentats de trànsit. Els centres tenen menys espai per adaptar-se. I a les ucis destinades a la covid continuen arribant, majoritàriament, persones sense vacunar. Els pròxims dies i setmanes suposaran un desafiament, un més, per al sistema sanitari.

La Rachel, de 31 anys, va donar a llum els seus dos bessons aquest dilluns. Els metges li van fer una cesària d’urgència perquè la jove es va contagiar de covid-19. No estava vacunada. Ho explica des de l’uci de l’Hospital de la Vall d’Hebron, on va ingressar fa uns dies. «Es passa molt, molt malament. Els símptomes són forts. Cadascú que faci el que vulgui, la meva experiència és que es passa molt malament i que és millor prevenir-ho», opina la jove. No es va voler vacunar perquè, assegura, li va costar «molt» quedar-se embarassada. · Llegeix la notícia sencera