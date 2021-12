El primer trimestre del curs 2021-2022 ha finalitzat amb 291 grups escolars confinats per covid-19, 18 més que els que el Departament d’Educació va declarar aquest dimecres. L’últim dia de classes va ser aquest dimecres però les dades s’actualitzen l’endemà. Els grups confinats representen el 0,40% dels aproximadament 72.000 totals. Hi ha 74.945 persones confinades (+4.727). La xifra no era tan alta des del pic registrat durant el curs passat, quan el 31 d’octubre es van assolir 85.994 persones en quarantena. Del total de confinats ara, 71.687 són alumnes (+4.430); 3.209 docents o personal d’administració i serveis (+295) i 49 personal extern (+2). El trimestre ha finalitzat amb 4 centres tancats completament, com dimecres.

Es tracta de la llar d’infants Les Moreres de Santa Fe del Penedès (Alt Penedès), la llar privada Xaloc de Vilanova i la Geltrú (Garraf), la llar d’infants privada La Cuca Fera de la Palma de Cervelló (Baix Llobregat) i la llar d’infants privada l’Hortet de Barcelona. D’altra banda, 164 centres tenen algun grup confinat (+3), el 3,21% dels 5.108 del sistema. S’han registrat 15.819 positius en els darreres 10 dies i ja se n’acumulen 45.469 (+3.052), entre alumnes, docents, PAS o personal extern. El curs passat, l’últim dia del primer trimestre va ser el 21 de desembre. Llavors hi havia 929 grups escolars confinats i 23.130 persones en quarantena, segons les dades publicades a 22 de desembre pel Departament d’Educació. Cal tenir en compte però que el protocol va canviar aquest curs i no es confinen els contactes d’un positiu si estan vacunats. Això ha fet que els grups no es donin per confinats si en el seu interior hi ha persones que no han de fer quarantena. Per això el recompte de grups baixa tant.