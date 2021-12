Desenes de bars de copes, discoteques i sales de festa de Catalunya van acomiadar dimecres el 2021 en una Nit de Cap d’Any avançada que es va convertir en l’última festa d’aquest any després del tancament de l’oci nocturn. Sales com Razzmatazz van celebrar una Nit de Cap d’Any en tota regla (The Dirty Fake New Year’s Eve 2021), esgotant ràpidament les entrades anticipades. Alguns locals es van omplir, mentre que d’altres van quedar-se a mig gas.