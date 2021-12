A Carles Puigdemont no li ha agradat la interlocutòria del Tribunal Constitucional que rebutjava de ple el seu intent d’apartar dels seus recursos els magistrats Enrique Arnaldo i Concepción Espejel. Per això, sense ni tan sols esperar a rebre resposta a un aclariment que va sol·licitar aquest dimecres, ha recorregut en súplica el rebuig de les 33 recusacions interposades. La defensa de Puigdemont ha presentat un escrit de 36 pàgines, a què ha tingut accés El Periódico, en què atribueix «animadversió» cap a ell i els altres recusants al Constitucional per no donar tràmit als incidents amb què pretenien que Arnaldo i Espejel quedessin fora dels afers pendents del procés.