La Secció Cinquena del Contenciós del Tribunal Suprem té previst resoldre aquest gener si els col·lectius i particulars que van impugnar la concessió dels indults dels condemnats del «procés» (VOX, PP i C’s) tenen legitimació per fer-ho. Fonts de l’alt tribunal han assenyalat a El Periódico que l’estudi dels recursos contra aquesta decisió del Govern es produirà a la tornada de les vacances nadalenques, una vegada que la Sala hagi dictat unes sentències, en què aquests dies està treballant, relatives a l’acabament de les concessions d’autopistes i radials. Els Serveis Jurídics de l’Estat ja van qüestionar la legitimació del PP, Vox i Cs per impugnar la mesura de gràcia en els seus primers escrits. La Sala va despatxar l’argument dient que no era el moment processal oportú per pronunciar-s’hi.