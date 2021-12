Aprofitar-se del càrrec per a vacunar-se contra la covid abans que li correspongués pot costar-li a Bernabé Cano l’alcaldia de La Nucía (Alacant), així com l’escó en la Diputació, si prospera la petició plantejada per la Fiscalia davant el tribunal de l’Audiència que jutjarà al polític del PP pels delictes de suborn i prevaricació.

El Ministeri Públic va presentar dimecres l’escrit d’acusació per uns fets que el fiscal va denunciar al juny en saber-se que Cano s’havia vacunat sense que li toqués en una residència d’avis de la localitat, vinculat a l’Ajuntament, en el qual estava restringit l’accés a tota persona aliena al mateix pel risc de contagi. Pel delicte de suborn l’acusació púbica demana pel polític popular nou mesos de presó i dos anys de suspensió de càrrec públic. Pel de prevaricació, dotze anys d’inhabilitació especial per a ocupació de càrrec públic i per al dret de sufragi passiu.