El regal d’un amic invisible podria trencar un pacte de govern? A Vinaròs, sí. La coalició entre PSPV-PSOE i TSV (que governen al costat de Compromís, partit que es va unir el mes d’abril passat) ha patit una nova crisi, en aquesta ocasió de la manera més surrealista i menys esperada, després d’una escena digna d’un guió d’El Padrino o House of Cards a la vinarossenca.

Tot va passar després del ple ordinari d’aquest mes, quan els membres de l’equip de govern van procedir a donar-se els regals de l’amic invisible, per consolidar el companyerisme i les relacions entre ells. Res més lluny de la realitat. El regal que el socialista José Chaler, regidor d’Urbanisme i Esports, va donar a la seva companya de govern, Anna Fibla, líder de Totes i tots som Vinaròs (TSV) i regidora de Cultura i Patrimoni la va disgustar tant que va obrir una nova bretxa entre tots dos partits.

I és que el regal de Chaler va ser macabre i desconcertant a parts iguals. Quan Fibla va obrir la caixa amb el detall on posava escrit «Producte de proximitat», no donava crèdit del que hi havia a dins: un cap d’ovella degollada, els seus ulls, les seves vísceres i tot plegat embolicat amb verdura podrida. L’enuig de Fibla i els seus companys de partit va ser tal que, l’endemà es va convocar una assemblea al si de TSV. Ahir va convocar una roda de premsa a la qual va assistir la diputada Marisa Saavedra i altres companys de partit mostrant el suport al seu líder, i en què demanen el cessament o la dimissió de Chaler abans que concloguin les festes de Nadal. En cas contrari, trencaran el pacte i deixaran de formar part de l’equip de govern.

«Què pensaries si us regalessin a vosaltres o als vostres familiars un cap de xai, uns ulls i unes vísceres i fruita i verdura podrida?», va iniciar Fibla la seva discurs. «Portem dos anys i mig al govern molt difícils, perquè l’entesa que hi ha hagut a l’equip de govern no ha estat bona i això s’ha visualitzat alguna vegada públicament, però el que no s’ha vist és la problemàtica interna contínua dins del govern equip de govern contra els regidors de Totes i tots som Vinaròs».

Segons Fibla, sòcia de la protectora El Cau, aquest regal de l’amic invisible «és la gota que ha fet vessar el got». «Va començar a obrir el regal l’alcalde, Guillem Alsina, va continuar Marc Albella, i tot eren regals normals, i després em va tocar a mi. Era una caixa molt gran de porexpan on posava ‘producte de proximitat’, i vaig pensar que seria un bon detall. Quan el vaig embolicar, hi havia una caixa transparent amb un cap i uns ulls de xai mort, i també les seves vísceres, tot ple de sang i embolicat amb verdura podrida. La líder del TSV demana a l’alcalde Guillem Alsina el cessament de José Chaler, o que dimiteixi perquè sinó trencaran el govern.