El 27 de desembre de l’any passat Catalunya iniciava la campanya de vacunació contra la covid-19. Dotze mesos després, hi ha un 85% de població vacunada amb pauta completa i ha començat la immunització de terceres dosis. Figures clau d’aquest esforç perquè la vacunació hagi sigut un èxit són els professionals sanitaris, als quals Salut, amb el conseller Josep Maria Argimon al capdavant, ha volgut agrair aquest dilluns el seu treball al llarg d’aquest últim any. Ha sigut en un acte a la Fira de Barcelona, un dels punts de vacunació pels quals han passat i continuen passant milers de persones.

Ha iniciat l’acte la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, que ha recordat que en un any s’han administrat 13,2 milions de dosis. «Ha sigut un any clau en la pandèmia. La vacunació ha suposat un dels reptes més importants de la nostra història recent. Un procés complex i d’èxit que s’ha anat modulant en funció de les dosis. Ha sigut una cursa de fons», ha remarcat. La doctora ha remarcat l’esforç de personal sanitari, que es va presentar voluntàriament, que va fer hores extres, que va treballar en dies festius. «Hem evitat entre 300.000 i 400.000 casos, hem evitat 10.000 morts i més de 60.000 hospitalitzacions», ha apuntat. I això, ha insistit, «gràcies a l’esforç de tots els professionals sanitaris». «Gràcies a tots per la vostra paciència, pel vostre esforç, el vostre somriure, per ser part de la solució».

A continuació ha sigut hora dels protagonistes, els professionals de la salut. Lourdes Carrés, infermera i coordinadora del punt de vacunació de la Fira, ha pres la paraula en nom de tots ells per posar en relleu el seu treball i l’«orgull» que que senten per haver pres part en aquest procés de vacunació. «Mai havia pensat que veuria en la meva carrera un equip tan ampli i tan divers, tots compromesos amb l’objectiu comú de la vacunació», ha assenyalat.

«Em van trucar per participar en un equip mòbil de vacunació. M’hi vaig apuntar sense pensar-m’ho dos cops. Al principi ens va costar situar-nos. Vam començar a les residències, un dels col·lectius més afectats. Recordo quan la doctora Cabezas ens va enviar un estudi que demostrava un descens de la mortalitat en residències. Va ser clau i va donar resposta al nostre esforç. A l’abril vam començar a la Fira. Ens vam fer il·lusions. Pensàvem que seria poca cosa, però de seguida vam veure que era un punt molt gran. Vam començar amb mil vacunes i en un parell de dies arribarem al milió de dosis. No ho hauríem imaginat», ha apuntat Carrés, que també ha valorat la col·laboració organitzativa de la Fira de Barcelona, dels equips de neteja, «imprescindibles, de seguretat, i altres serveis.

En un any, ha explicat, la rutina és la mateixa, però darrere de cada vacuna «hi ha un, dos o tres professionals que ho fan possible. Venen abans o després dels seus compromisos laborals. Part de la solució som nosaltres. Mil gràcies a tots».

Sandra Paixà, infermera de vacunació pediàtrica de Reus, ha sigut la següent a explicar la seva experiència. «El meu primer dia va ser un 5 de gener a la tarda. Ens van rebre com si fóssim els Reis d’Orient. A partir de llavors, la vacunació va començar a formar part de la nostra rutina. Recordo que al principi ens van alertar que havíem de tenir cura a preservar les dosis. Anàvem amb molt de compte». Paixà ha assenyalat el canvi de vida que la pandèmia ha suposat per a tothom. «Aquest acte és un reconeixement a tots els que estan donant el mil per cent per la vacunació». Ha recordat que el passaport covid ha provocat tensió. Infermeria s’ha apoderat amb la vacunació. «Les vacunes salven vides», ha reblat.

Per la seva part, la tècnica administrativa i de planificació de punts de vacunació de la Regió Metropolitana Nord, Leyre Martínez, ha destacat la voluntat de tots els professionals per col·laborar i «acabar amb el virus». Ha fet menció especial al personal administratiu, pilar fonamental i primera cara visible del procés. L’acte l’ha tancat la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel.