El president d’ERC, Oriol Junqueras, va acusar ahir el PSC de renunciar a defensar amb plenitud el model educatiu català «perquè pensa que li és més rendible en termes electorals fer seguidisme de l’extrema dreta espanyolista i de la dreta cada cop més extrema», i li va demanar que rectifiqui i defensi la immersió.

Junqueras va insistir que «el PSC ha tornat a sucumbir a aquesta temptació purament electoralista» amb el català a les escoles, i li va retreure que no hagi anat a la manifestació en defensa del model d’immersió lingüística a Barcelona ni a una reunió convocada per Educació amb altres grups parlamentaris.

Les dues cites s’han produït les darreres setmanes després que el Suprem avalés una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que fixa un mínim d’un 25% d’ensenyament en castellà al sistema educatiu català, i de la polèmica al voltant de l’escola de Canet de Mar on el TSJC va interposar mesures cautelars per aplicar aquesta decisió a petició d’una família del centre. «No vull desaprofitar cap oportunitat de demanar-li al PSC que torni allà on havia estat, a defensar els drets dels nens a tenir una educació que garanteixi la igualtat d’oportunitats», va reclamar.