Segueix la polèmica a Vinaròs pel regal de l’amic invisible que li va fer el regidor José Chaler (PSOE) a l’edil Anna Fibla (TSV), a qui li va lliurar un cap de xai degollat, al costat d’ulls i vísceres. El PSPV-PSOE de Vinaròs decidirà els propers dies amb càrrecs de l’executiva autonòmica si destitueix o no Chaler, després que els seus socis (TSV) posessin el seu cessament o dimissió com a condició per no trencar el pacte de govern. Després d’estar de viatge fora de Vinaròs des que va esclatar l’escàndol dijous passat, Chaler va comparèixer ahir a la seu local socialista i va posar el càrrec a disposició del partit, encara que no pensa dimitir perquè ho demani Fibla, tal com va anunciar reconeixent que no era un regal encertat.