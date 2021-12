El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer va instar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a començar a generar les «condicions» per fer un nou referèndum d’autodeterminació a Catalunya.

«Quantes evidències més necessita Aragonès per abandonar la via d’un pacte amb l’Estat que és impossible i tornar d’una vegada per totes a l’esperit de l’acord d’investidura?», es va preguntar Pellicer en una roda de premsa des del Parlament.

La CUP va reaccionar així al missatge de final d’any del president del passat dia 26, en què va advertir que buscarà «alternatives» si la taula de diàleg amb l’Estat «encalla» i no comença a donar «resultats tangibles» el 2022.

Per a la CUP, la taula de diàleg ha «nascut fracassada» perquè exclou des d’un inici el debat sobre l’autodeterminació, i, segons va explicar Pellicer, l’«alternativa» a aquest «continuisme» i l’«estancament» passa per exercir l’autodeterminació .

I és en aquest context que el diputat de la CUP va emplaçar el president català a generar les «condicions» per a l’autodeterminació amb una «agenda pròpia» que deixi «d’anar a remolc de l’Estat» i de la patronal.

Renovació de càrrecs

D’altra banda, Pellicer va carregar contra el PSC, ERC i JxCat després del pacte aconseguit per renovar els càrrecs pendents del Parlament, que segons la seva opinió segueix «criteris partidistes» i que ha servit per «recol·locar» a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) antics dirigents d’aquests partits. Així mateix, va advertir que els anticapitalistes s’oposaran a qualsevol retallada als mitjans públics catalans.