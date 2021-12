L’Audiència de Barcelona ha avalat que una part del cas Volhov sigui investigada per la Fiscalia de la Unió Europea. Es tracta d’una conversa que David Madí, ex mà dreta d’Artur Mas i ex alt càrrec de CDC, va tenir l’octubre del 2020 poc després d’una reunió a Foment del Treball amb 60 empresaris i Iván Redondo, ex cap de gabinet de Pedro Sánchez, on es va parlar dels 140.000 milions d’euros del fons europeus Next Generation. El jutge instructor sospita que Madí hauria intentat desviar fons per a usos fraudulents i per això va decidir enviar la informació a la fiscalia europea. La fiscalia espanyola i la defensa s’hi van oposar, però finalment l’Audiència ho ha avalat en una interlocutòria de dijous passat.

En el marc del cas Volhov, la Guàrdia Civil va interceptar una trucada telefònica de Madí a Joan Ferran Oliva, familiar seu i apoderat de RSM Spain Consultores. En la trucada, Madí deia: «S’ha d’establir un canal per entrar; em vaig veure amb Foment, formo part de Foment, vam tenir una reunió en petit comitè amb Iván Redondo; això serà un ‘berenar de negres’, són 140.000 milions». Això va fer que el juliol passat el magistrat del jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, considerés que es podia tractar d’un delicte de frau en subvencions europees, cosa que la legislació obliga a derivar a la fiscalia europea. Per això va decidir enviar a la Fiscalia de la UE la transcripció de la trucada interceptada per la Guàrdia Civil, així com altres diligències relacionades i les al·legacions de la defensa de Madí. Tant la defensa de Madí com el fiscal anticorrupció Fernando Maldonado van al·legar que no hi havia indicis de delicte, sinó que Madí simplement parlava de com presentar projectes per aconseguir fons europeus. A més, asseguraven que qui ho ha de denunciar a la Fiscalia de la Unió Europea ha de ser la Fiscalia General de l’Estat.