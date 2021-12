El Govern ja té els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per al 2022. Ara sí, ja és llei. El Congrés va aprovar definitivament ahir els comptes del proper any, just una setmana després del que volia l’executiu. Confiava que el text sortís del Senat al BOE, però una maniobra inesperada a la cambra alta del PP, que va donar suport a una esmena de Compromís de promoció de les llengües cooficials, va tornar el projecte a la cambra baixa. Però allà ja no hi va haver sorpreses: els diputats van donar el vistiplau als Pressupostos, que entraran en vigor dissabte que ve, 1 de gener, i que donen al president del Govern, Pedro Sánchez, el passaport per esgotar la legislatura.

Molts trets es van sentir a la tribuna contra el PP. A dreta i esquerra. L’esperit era de reprovació als conservadors per donar suport a una esmena de suport a les llengües regionals i minoritàries només per «fastiguejar» el PSOE -li ho va dir Ciutadans-, per fer «el trol» (ERC) o perquè se sentia «gamberro» (Compromís). Però també l’hemicicle va viure un exemple del que pot passar amb següent negociació, la de la reforma laboral, que no es presenta fàcil, per ara, per al Govern, tenint en compte la posició que van reiterar els socis parlamentaris, dins i fora del saló de plens.

Republicans i Bildu van insistir que no els agrada el text que va aprovar ahir el Consell de Ministres, perquè entenen que surt escorat cap als interessos de la patronal, i no dels treballadors, i exigeixen que es tramiti com a projecte de llei per introduir-hi esmenes. L’executiu manté, però, que ha aconseguit un bon equilibri i que l’acord, en la mesura que sigui possible, s’ha de preservar.

Agraïment de Sánchez

Aquest missatge de suport a allò que s’ha acordat a la taula del diàleg social va ser, precisament, el que va invocar Pedro Sánchez com a conclusió del ple extraordinari al Congrés. Sánchez va agrair a empresaris i sindicats els acords aconseguits, més d’una dotzena, durant aquests gairebé dos anys de legislatura. En particular, el pacte que va permetre la indexació de les pensions a l’IPC i el de «modernització de les relacions laborals», tancat la setmana passada. Tots dos consensos són «d’una transcendència social i econòmica enorme».

L’acord social, va assegurar, «és la millor recepta per fer reformes estructurals inclusives i perdurables en el temps». «Tant de bo aquests dos grans acords, pressupostari i laboral, siguin només el pròleg de molts més», va desitjar.

Des de la Moncloa, la vicepresidenta segona deixava clara la intenció de l’executiu. «Han d’entendre que aquesta norma ha costat moltíssim, està molt pensada, molt discutida, i la vocació és que romangui com està», va assegurar Yolanda Díaz. La titular de Treball va definir el pacte com un «acord de país», i com a tal espera que sigui entès pels socis, a qui donarà, no obstant, el «diàleg, l’atenció i l’afecte» que necessitin.

Precisament de la manca de diàleg es va queixar, al Congrés, el portaveu dels republicans, Gabriel Rufián. El Govern, va dir, ha dedicat «zero hores a negociar amb ERC».