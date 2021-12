El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha ofert al major Josep Lluís Trapero un nou destí al cos després de ser rellevat com a cap dels Mossos d’Esquadra. Elena va explicar que espera tenir una resposta després de les vacances de Nadal. «Esperem que després de festes puguem parlar amb més tranquil·litat. Nosaltres creiem que ha de seguir tenint un paper al cos, només faltaria, perquè és una persona molt potent», va explicar.

Elena, que no va voler concretar més, va reiterar que el major ha fet una feina «extraordinària» durant uns anys «molt difícils», però que creu que ara és el moment de fer un canvi, amb un lideratge «més coral».

Motius mal explicats

Elena va negar que no s’hagin explicat els motius del relleu de Trapero com a cap del cos. «De vegades un creu que són uns motius i si no són aquests motius és que no s’ha explicat prou bé», va ironitzar. El conseller va insistir que el canvi es produeix perquè ara s’obre una nova etapa una vegada aconseguit un nou sostre de plantilla i la jubilació anticipada.

Ara la prioritat, va explicar, és la territorialització i un treball «més pla i més coral». Des d’Interior es considera que cal una nova direcció «construïda amb més d’una persona», amb un cap com Josep Maria Estela, «especialitzat en la direcció i el comandament dels dispositius territorials», va continuar. Segons el conseller, «quan s’incorpora una persona nova a una tasca no s’està negant l’anterior».

En aquest sentit, va destacar que el cos ha tingut molts caps, i va insistir a reconèixer la tasca de Trapero. Va negar també que la seva notorietat pública, vinculada al moment polític que ha viscut Catalunya i també als atemptats, hagi tingut res a veure amb el relleu.

«Al final un pren les decisions pensant què és el millor pel cos, i un imagina aquesta nova etapa i pensa en les persones idònies. I jo crec que en aquesta etapa la persona més idònia és Estela», va afegir. En preguntar-li per què s’ha trigat uns sis mesos a fer el relleu, el conseller va explicar que hi havia prioritats que calia afrontar abans.