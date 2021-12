La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) preveu que per Cap d'Any es duguin a terme a Catalunya unes 1.500 festes il·legals i "botellons" massius a causa de les restriccions derivades de la Covid en el sector de l'oci.

La patronal de l'oci nocturn ha denunciat que el tancament del sector comportarà un increment de les festes il·legals, que reuniran nombroses persones "en llocs no adequats, sense mesures de seguretat i inaccessibles per a la policia".

Fecasarm ha assegurat que hi haurà més de 1.500 "botellons" massius que provocaran "greus desordres públics, com els de La Mercè d'aquest any", i ha insistit que també s'organitzaran 'raves' multitudinàries, com la que es va celebrar l'any passat a Llinars del Vallès (Vallès Oriental).

També ha augurat que es duran a terme moltes festes de petit format, amb una mitjana d'entre 40 i 60 persones, que passaran totalment inadvertides perquè se celebraran en cases particulars.

Així mateix, la patronal de l'oci nocturn segueix pendent de la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per intentar que el sector pugui obrir la nit de Cap d'Any, malgrat que hi haurà molts locals que ja no podran organitzar festes perquè ja han retornat els imports de les entrades i han tornat a posar els seus treballadors en expedients de regulació temporal d'ocupació.

Fecasarm ha lamentat la confusió que hi ha hagut amb la Generalitat ja que els cafès de teatres, els cafès de concerts i les sales de concerts tenen fins a les 00.30 hores per desallotjar el local i 30 minuts més per tancar-lo, però aquesta resolució no preveu la fase de tancament dels bars i restaurants.

El secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boadas, ha declarat que entenen que "si no s'ha fet una resolució que deixi sense efecte l'article 10 de l'Ordre d'Horaris de l'any 2011, aquest està totalment vigent i el període de tancament i desallotjament sempre hi ha de ser".