El Departament d’Interior ha posat en marxa el tràmit per la devolució de les sancions per infraccions comeses durant el primer estat d’alarma (del 14 de març fins el 21 de juny de 2020) d’acord amb la sentència del Tribunal Constitucional 148/2021. Per tal de poder rebre l’import de la sanció abonada, les persones interessades han de facilitar les dades bancàries mitjançant un formulari que ja està a la seva disposició al web d'interior. El retorn dels imports no serà immediat sinó que un cop introduïdes les dades, caldrà fer les comprovacions i la tramitació corresponents per part de l’administració.

· Accedeix al formulari per demanar el retorn de les sancions imposades durant l'estat d'alarma La majoria de les sancions imposades són per circular per la via pública sense tenir el justificant que acreditava que el desplaçament corresponia a una de les activitats permeses, sortir a fer esport o a passejar fora de l’horari autoritzat o en grup, quan no estava permès; sortir el pare i la mare amb un fill o bé el pare i la mare amb dos fills (en un moment que les sortides es restringien a un fill acompanyat d'un progenitor) i consumir begudes en grup a la via pública. En total, els fets sancionats per normativa covid amb dret a devolució són 24.289. És recomanable fer el tràmit telemàticament a través del web, ja que només cal omplir el formulari sense necessitat de signatura electrònica. De tota manera també es pot fer presencialment a les Oficines d’Atenció al Ciutadà, al registre del Departament d’Interior i als Serveis Territorials. Per a fer-ho presencialment caldrà demanar cita prèvia.