L’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha traslladat a la Sindicatura de Comptes la denúncia que la CUP va presentar al gener per presumptes irregularitats de la Generalitat en la tramitació del projecte de Hard Rock. Antifrau ha fet l’avaluació prèvia de versemblança i ha conclòs que no hi ha irregularitats penals, però que n’hi pot haver d’administratives o comptables. Ara la Sindicatura de Comptes ho analitzarà. La denúncia dels anticapitalistes feia referència a l’operació de compravenda dels terrenys del Consorci Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, propietat de Criteria, on s’hauria d’aixecar el complex de turisme i oci.

En l’escrit que la CUP va presentar a l’OAC es qüestionaven les pròrrogues acordades pel Govern per formalitzar la compravenda dels terrenys i s’apuntava que hi podria haver la voluntat de beneficiar algun agent implicat en l’operació. De fet, la formació parlava de «rescat encobert a la Caixa» i criticaven que la Generalitat actués «de promotora i creditora, avançant a través de l’Incasòl el 80% dels diners» per a un projecte que consideren «nociu per al territori, que fomenta la ludopatia i la precarietat laboral». Fa unes setmanes, la Fiscalia Superior de Catalunya va arxivar una altra denúncia, en aquest cas interposada per la plataforma Aturem BCN World, per presumptes irregularitats del Govern en l’autorització de la llicència de joc a Hard Rock i també per la compravenda dels terrenys.

Per part seva, la CUP va garantit que anirà «fins al final» per esbrinar si hi ha irregularitats en el projecte de Hard Rock. El diputat anticapitalista Xavier Pellicer va assenyalar que hi veu «irregularitats profundes», tot afegint que l’administració s’ha «sobrepassat».