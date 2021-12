Les noves restriccions del Govern per intentar frenar la sisena onada de la pandèmia de la covid-19 han generat a les xarxes la pregunta sobre si els gairebé dos anys de pandèmia que hem viscut des del descobriment del SARS-CoV-2 han servit per que la Generalitat reforcés la sanitat pública per evitar un nou col·lapse dels seus serveis de salut. Amb el 77,6% de la població catalana vacunada amb la pauta completa contra el virus, l’augment de casos per la transmissió de la nova variant òmicron, més contagiosa, ha motivat un nou paquet de mesures que limiten el lleure nocturn o les reunions a espais tancats, però més enllà d’aquests «tallafocs», què ha fet l’executiu català en els últims mesos per millorar la qualitat assistencial dels serveis públics de salut?

Els pressupostos de la Generalitat han augmentat la partida del Departament de Salut des del començament de la crisi del coronavirus. El 2019, abans de la pandèmia, la conselleria tenia adjudicada una dotació de 8.806,7 milions d’euros (que van acabar sent 10.556,8 milions a final d’any), segons els comptes que fa públics el Govern mes a mes, mentre que els pressupostos que s’acaben d’aprovar al Parlament per al 2022 reserven per a aquesta cartera una suma inicial de 11.244 milions d’euros (un 15% més que el pressupost inicial del 2020 i un 16,2% menys que el definitiu). El 2020, l’any en què la pandèmia va sorprendre el món, Salut tenia un pressupost inicial de 9.716 milions d’euros, que van acabar arribant als 13.418,9 després d’activar tots els recursos per afrontar la crisi del coronavirus. El 2021, el Govern va prorrogar els pressupostos de l’any anterior i, fins al novembre, l’execució d’aquests comptes ha situat la despesa de Salut en 13.162 milions (en el mateix període de l’any anterior s’havia situat en 13.097 milions d’euros). És a dir, la despesa en sanitat pública ha estat pràcticament la mateixa el 2020 i el 2021, però dins d’aquest paral·lelisme, la partida dedicada a despeses sanitàries i sociosanitàries per fer front a la covid-19 va ser superior el 2020 (1.706,8 milions d’euros fins al novembre) que el 2021 (1.256,5 milions al mateix període). L’Institut Català de la Salut (ICS) tenia a l’abril del 2021 (últimes dades disponibles) 48.109 treballadors en plantilla, entre funcionaris, estatutaris, laborals i de reforç, davant dels 44.158 que tenia a finals del 2019. El personal de reforç ascendia el 2021 a 14.652 treballadors, un 30,45% del total, mentre que les dades disponibles del 2019 no apareixen segregades en funció del tipus de contracte. El gabinet de premsa del Departament de Salut va explicar que «durant la pandèmia a Catalunya s’han contractat 17.663 treballadors de personal addicional», però no va especificar si la dada correspon a contractes temporals o indefinits.