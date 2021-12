Un cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any, el 89090, s'ha venut a Girona, Vidreres i Gavà.

Aquest premi està dotat amb 5.000 euros per bitllet, cosa que suposa 500 euros per euro jugat.

El primer premi, a Castellterçol

El primer premi del sorteig de la Grossa de Cap d'Any, dotat amb 200.000 euros per bitllet jugat, ha recaigut en el número 72656 i s'ha venut a Castellterçol (Vallès Oriental).

El segon premi, al que corresponen 65.000 euros per cada bitllet de 10 euros, és per al número 44111 -venut a Barcelona i a Granollers (Vallès Oriental)-, mentre que el tercer premi, de 30.000 euros per dècim, és per al número 34226 -venut a Gironella (Berguedà)- i per internet.

Com és habitual, La Grossa també ha repartit dos quarts premis de 10.000 euros per bitllet, que han estat per als números 69576 i 14605, i tres cinquens premis de 5.000 euros per dècim, que han recaigut en els números 89090, 58499 i 60847.

Barcelona, Pallejà (Baix Llobregat) i Montgat (Maresme), a més de per internet, és on s'han venut els quarts premis, mentre que els cinquens s'han despatxat a Gavà (Baix Llobregat), Girona, Vidreres (Selva), Barcelona, Mollerussa (Pla d'Urgell) i per internet.

El sorteig de la Grossa, que s'ha celebrat aquest migdia als estudis de TV3, presentat per Marc Giró i Laia Ferrer, ha posat aquest any a la venda, en la que és la seva novena edició, 50 milions d'euros: 45 milions en paper i 5 més a través d'internet i terminals.

Com és tradicional, es mantenen els premis a les terminacions dels vuit números guanyadors (quatre, tres i dues últimes xifres coincidents), així com els números anterior i posterior de cada premi.

A més, es reintegraran tots els bitllets acabats amb l'última xifra del primer premi, de manera que més de 850.000 bitllets tindran algun tipus de premi.

En total, s'han emès 100.000 números per a aquest sorteig, amb bitllets que costen 10 euros cadascun.

Els premis inferiors a 2.000 euros, en 48 hores

Les persones que hagin guanyat un premi de fins a 1.999 euros podran demanar a qualsevol punt de venda autoritzat una transferència directa al seu compte bancari, que es farà efectiva en un termini aproximat de 48 hores.

Als establiments de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya es podran cobrar premis en metàl·lic de fins a 120 euros i, a qualsevol oficina de CaixaBank, els premis des de 50 euros i fins a 150.000 euros.

En el cas dels bitllets guanyadors adquirits per internet, els premis es rebran directament al moneder del compte de l’usuari del web. En cas que l’import sigui superior als 600 euros, directament al compte bancari que es va facilitar en el moment del registre al web de Loteries de Catalunya.

Els premis es podran cobrar fins al 31 de març del 2022 a la seu de Loteries de Catalunya.

Els beneficis de les vendes del sorteig es destinen de manera íntegra a projectes socials.