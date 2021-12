El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va rebutjar ahir la petició de les patronals i les entitats que representen l’oci nocturn i la restauració de Catalunya d’anul·lar les noves restriccions decretades per la Generalitat, entre les quals es troba la limitació d’aforaments i el tancament d’activitats recreatives musicals. En la seva interlocutòria destaca la necessitat de protegir la salut pública i la defensa del sistema sanitari, alhora que descarta la urgència al·ludida pels empresaris per aixecar les restriccions. Aquesta decisió afecta les celebracions per a aquest Cap d’Any, en què no només estaran clausurades les discoteques i bars, sinó que regirà en general el toc de queda.

El tribunal reitera que «no desconeixerà ni abans ni ara la rellevància substancial» de la pandèmia internacional reconeguda per l’Organització Mundial de la Salut l’11 de març del 2020, situació que «ha d’emmarcar» les seves resolucions. Destaca una altra vegada que «segueix sent un marc obligat superior» d’examen allò relatiu, si més no, als «valors tan sentits de la vida, la salut i la defensa d’un sistema d’assistència sanitària, els recursos limitats dels quals és necessari garantir adequadament». En aquest sentit, els magistrats assenyalen que la urgència al·ludida pel sector de l’oci nocturn en la petició per anul·lar la restricció està «desajustada amb l’absoluta i necessària ponderació del cas des de la inexcusable òrbita integral». El TSJC sosté que «la preponderància de l’interès general», almenys, en la protecció de la salut pública», quedaria afectada de «manera immediata» amb la suspensió de les restriccions basant-se només en els arguments esgrimits d’una banda, en aquest cas l’oci nocturn, sense conèixer les al·legacions de la Generalitat, i per això exclou que es pugui apreciar la «urgència inajornable» necessària per acceptar la mesura cautelar. El tribunal, però, accepta tramitar aquesta mesura cautelar pel tràmit ordinari, fixant un termini màxim fins al 4 de gener del 2022, perquè l’administració catalana justifiqui les mesures, coincidint amb la seva pròrroga. «Greus perjudicis» per al sector Des de la patronal Fecalon, el seu portaveu jurídic, l’advocat Fernando Martínez, va destacar «els greus i consolidats perjudicis dels sectors afectats» i va anunciar «els greus problemes de convivència per les celebracions de festes il·legals i ‘botellons’, que faran ineficaces les mesures» de la Generalitat. Segons la seva opinió, la variant òmicron s’ha de combatre «com una malaltia comuna més, tipus grip, però en cap moment no justifica el tancament dels sectors empresarials com l’oci nocturn». Els empresaris de l’oci nocturn i la restauració van esgrimir la suposada «falta d’eficàcia de les mesures i els perjudicis irreparables a aquests sectors, durant dies tan assenyalats com la campanya de Nadal», incidint que «no existeixen actualment brots associats a aquests establiments de lleure i restauració». Van defensar que la sisena onada «frena el seu avenç el quart dia consecutiu i que no es dóna una situació alarmant als hospitals». El recurs va ser signat, entre d’altres, per la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn (Fecalon), l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (Asacc), el Gremi d’Empresaris de Discoteques de Barcelona,​l’Associació d’Espanyola de Disc Jockeys i Productors (Aedyp), el Gremi de Restauració de Barcelona, la Federació Intercomarcal d’Hostaleria, Restauració i Turisme (Fihrt), el Gremi d’Hostaleria de Tarragona i el Gremi d’Hostaleria de Lleida.