Toc d’atenció dels sindicats de mestres catalans al Govern en relació a la tornada a l’escola després de les vacances de Nadal, que el departament d’Educació vol mantenir sí o sí el 10 de gener. Les centrals no s’oposen a priori al retorn a les aules, però sí que exigeixen que es faci amb garanties de seguretat per a professors i alumnes. «No pot ser tornar a classe com si no passés res», va denunciar Iolanda Segura, portaveu d’Ustec, el sindicat majoritari entre els docents catalans. Per això van reclamar a Educació i Salut que facin PCR o tests d’antígens a professors i estudiants, cosa que ara com ara no està sobre la taula de les conselleries.

«És indignant, increïble, que amb l’augment exponencial de casos que hi ha aquests dies no s’estiguin plantejant prendre mesures preventives», va lamentar Segura. «Si realment volen obrir les escoles el dia 10, que no posin en perill la seguretat de la comunitat educativa i facin abans PCR o tests d’antígens», va assenyalar. Va recordar que el gener del 2020, la tornada a l’escola es va endarrerir del divendres 8 al dilluns 11 de gener i Salut va fer un cribratge massiu als professionals de l’educació. Aquest cribratge va donar com a resultat un important nombre de positius que va provocar problemes logístics a les escoles fins que no es van distribuir els professors substituts. La portaveu d’Ustec va considerar que aquesta mesura s’hauria de repetir, tenint en compte que, a diferència de l’any passat, els brots ara es donen entre l’alumnat, especialment el de primària. En la mateixa línia, Jesús Martín, d’UGT, va assenyalar que tenint en compte les dades d’evolució del coronavirus, «potser s’haurien de plantejar un retard o una tornada híbrida». I ho veu especialment necessari en aquells nivells, com ara el de la formació professional, on les ràtios d’alumnes per classe són molt elevades. «Hi ha classes massificades», va afegir.