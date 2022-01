Ignasi Cambra, pianista cec amb una gran projecció internacional, ha denunciat la «discriminació» que ha patit per la seva condició d'invident per part de la companyia aèria lusitana Tap Air Portugal, que no el va deixar embarcar a l'aeroport del Prat el passat 30 de desembre amb el seu gos guia a l'avió amb destinació a Lisboa. El personal de la companyia va argumentar que no havia advertit que viatjaria amb el seu gos amb prou antelació, però l'artista, a través de les xarxes socials, va exposar un detallat relat que va deixar en evidència la companyia. Cambra va explicar que la reserva la va realitzar dimecres i que, com sempre fa en aquests casos, va intentar enviar un formulari per avisar que l'acompanyaria el seu gos guia. Allà va començar el problema. La web de Tap Air Portugal no va funcionar correctament, de manera que el seu següent pas va consistir a contactar per via telefònica amb algú de la línia aèria. Malgrat intentar-ho «durant una hora», no va aconseguir que ningú li respongués. Va ser per això que es va presentar al taulell del Prat per tal de no perdre el vol que ja havia pagat. «¿Com se suposa que els he d'avisar amb 48 hores quan vaig reservar el vol la nit anterior? ¿Això vol dir que, com a persona cega que viatja amb un gos guia, no tinc permís per reservar un vol d'última hora com tothom?», es pregunta Cambra.

Repercussió a Portugal Finalment, la companyia li va buscar plaça en un altre vol posterior, per la qual cosa va haver d'alterar la seva agenda. No obstant això, per a Tap Air Potrtugal el problema no va acabar llavors. Maria Joao Pires, una de les grans pianistes del món, que va apadrinar Cambra quan ja despuntava com a músic als 10 anys d'edat, es va fer ressò del qual havia passat i el cas ha sigut recollit per la premsa portuguesa com un episodi d'inacceptable discriminació.