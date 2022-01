Què passaria si l'expresident Carles Puigdemont deixés de presidir Junts per Catalunya? La pregunta no és una mera hipòtesi formulada a l'atzar. Fonts del Consell per la República admeten la possibilitat que Puigdemont opti per reforçar el seu paper en aquest organisme renunciant al lideratge de Junts, segons publica El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Per què? Perquè així mantindria un paper "institucional" com a líder de l'independentisme a l'exterior, no ancorat a cap sigla política concreta, atès que el que pretén el Consell és aglutinar a tots els secessionistes catalans al marge de la seva militància en una formació o l'altra.

Consultat sobre aquest tema, Puigdemont ha declinat fer declaracions. El calendari és el següent: al febrer es triaran els càrrecs del Consell, que fins ara tenia una direcció provisional que no havia estat votada per les bases. Una vegada constituït el que s'autodenomina com un parlament alternatiu, l'anomenada assemblea de representants, formada per 121 membres (80 ciutadans de base i 40 càrrecs institucionals) triats el novembre passat de manera telemàtica pels 102.000 socis que té l'entitat.