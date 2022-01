La fiscalia no s'oposa ara al toc de queda i a la limitació de reunions a 10 persones a Catalunya. El ministeri públic s'hi va mostrar en contra just abans de Nadal, quan el Govern va demanar l'aval del TSJC a aquestes mesures que afecten drets fonamentals. Ara el Govern ha demanat una pròrroga de 14 dies d'aquestes restriccions i, en el seu informe, la fiscalia conclou que, un cop autoritzades pel tribunal el passat 23 de desembre, l'actual proposta és una "pròrroga temporal" i veu justificades "la necessitat, la idoneïtat i la proporcionalitat del seu manteniment i perllongament". El Govern ha enviat aquest dimarts la resolució al TSJC perquè avali la pròrroga de les mesures.

En concret, l'executiu ha demanat al tribunal que autoritzi el toc de queda d'una de la matinada a sis del matí als municipis de més de 10.000 habitants amb un índex d'incidència acumulada a 7 dies superior a 250 casos per cada 100.000 habitants. La llista actualitzada pel Govern inclou un total de 132 poblacions, nou dels quals són nou municipis illa. També ha demanat mantenir 14 dies més la limitació de reunions familiars i socials a un màxim de 10 persones, limitar al 70% l'aforament als actes religiosos i cerimònies civils, i mantenir l'ús de passaport covid en establiments com gimnasos i restaurants.

Són les mateixes mesures avalades pel TSJC el passat 23 de desembre. Aleshores, però, la fiscalia s'hi va oposar perquè considerava que hi havia una "manca de motivació reforçada". Eren, va afirmar el ministeri públic, unes mesures "severes, extenses, molt restrictives, intenses i generalitzades". Tot i l'informe desfavorable de la fiscalia, el tribunal va avalar les mesures.

En el seu informe sobre la petició de pròrroga, però, la fiscalia constata que les mesures ja van ser autoritzades pel TSJC el 23 de desembre i afegeix que, com que l'actual petició és una "pròrroga temporal per raons de caducitat del termini", i que la informació facilitada per l'autoritat sanitària està "degudament justificada" per la seva "necessitat, idoneïtat i proporcionalitat", no s'oposa a mantenir les restriccions.

A més de les mesures que requereixen autorització judicial, el Govern també va decidir aquest dilluns mantenir la capacitat màxima a l'interior de bars i restaurants en un 50% (i del 100% a les terrasses), mentre que l'aforament a comerços i empreses de serveis serà del 70%, el mateix percentatge que en instal·lacions i equipaments esportius tancats.

Els locals d'oci nocturn romandran tancats, mentre que l'aforament de sales de concert, teatres, cinemes, auditoris i circs amb carpa serà del 70%, percentatge que també s'aplica a les sales de vetlla, enterraments i altres cerimònies.

L'executiu també manté el teletreball com a prioritari en l'administració de la Generalitat i es recomana en l'àmbit laboral privat.