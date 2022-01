El líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha apel·lat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) pel seu rebuig inicial al recurs contra el Parlament Europeu per haver-lo substituït a l’escó pel seu company de files Jordi Solé. Segons ACN, el líder republicà va recórrer en última instància al TJUE el 15 de desembre, després que el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) desestimés la primera queixa. Junqueras manté així la seva batalla a Luxemburg pel seu escó a l’Eurocambra amb diversos recursos, encara que pràcticament tots han estat rebutjats en primera instància. Però el seu equip jurídic no desisteix i els ha portat tots al TJUE i, en paral·lel, té un altre procediment judicial obert a Espanya pel mateix assumpte.

El dirigent d’Esquerra es va presentar a les eleccions europees el maig del 2019 i va ser elegit, però el Tribunal Suprem no li va permetre sortir de la presó per acatar la Constitució i ser reconegut com a eurodiputat. El Suprem va decidir a principis del 2020 que la immunitat de Junqueras reconeguda pel TJUE «no impedia ni el judici ni el dictat de la sentència» per l’1-O i que, per tant, la seva condemna comportava la suspensió del mandat com a eurodiputat.