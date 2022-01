El nou partit que liderarà la fins ara secretària general del PDECat, Àngels Chacón, es dirà Centrem, marca que es va registrar el 28 de desembre al Ministeri d’Interior, segons ha avançat ‘La Vanguardia’ i han confirmat a EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona, fonts coneixedores. La formació es presentarà previsiblement l’11 de gener, i preveu aglutinar PDECat, Lliures, Convergents i Lliga Democràtica. Les mateixes fonts han explicat que els partits que integraran aquest nou partit es reuniran aquest mateix dimarts per abordar la presentació i la seva data.

Com va avançar aquest diari el desembre, Chacón, que va ser conseller d’Empresa en el Govern de Quim Torra, deixarà el càrrec de secretària general del PDECat per liderar la nova formació. A l’octubre, va pronunciar una conferència al Teatre Nacional de Catalunya en què va demanar «generositat» al seu partit, a altres forces i a la societat civil per articular un espai polític de centre integrador, amb prou força per condicionar la governabilitat de Catalunya i per liderar les seves institucions durant els pròxims anys.

Sense PNC ni Units

Les paraules de Chacón arribaven després de mesos de negociacions i contactes entre el seu partit, Lliures, Convergents i la Lliga, dels quals finalment es van despenjar el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), de Marta Pascal, i Units per Avançar, de Ramon Espadaler.

El nou partit intentarà centrar el seu missatge en el que uneix tots aquests grupuscles: el centre i la dreta ideològics. És a dir, el rebuig de les polítiques progressistes, el recolzament a la iniciativa privada en educació i sanitat, la defensa dels interessos empresarials i un plantejament crític amb certs postulats ecologistes. Chacón va desgranar el programa de la futura organització en una conferència el novembre passat, en la qual les principals cares públiques procedien de l’antiga Convergència i del món de l’empresa.

‘Sí’ a la independència

Quant a la qüestió sobiranista, el mínim comú denominador entre aquests sectors serà el de no renunciar a les màximes cotes d’autogovern per a Catalunya. Un plantejament prou obert com per abraçar, alhora, ciutadans clarament contraris a la independència, com és el cas del dirigent de Lliures i exconseller Antoni Fernández Teixidó, i independentistes que no han deixat de ser-ho formalment, com la mateixa Chacón. L’exconsellera, no obstant, va deixar també oberta la porta a una reforma constitucional que augmenti les cotes d’autogovern catalanes com a alternativa a la secessió.

A l’hora de presentar-se a les eleccions, aquesta nova marca podria aprofitar els drets electorals del PDECat, cosa que li permetria disposar d’espais gratuïts de propaganda electoral. Això obligaria la formació a presentar-se legalment en forma de coalició amb el PDECat. Un extrem que encara no està tancat.