La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha afirmat aquest dimarts en roda de premsa que els protocols per la covid-19 als centres educatius "funcionen" i que la voluntat és mantenir-los de cara al 10 de gener, quan els alumnes tornaran a les aules després de les vacances de Nadal, marcades per unes incidències molt altes de contagis de la sisena onada. Amb tot, Plaja ha puntualitzat que aquesta és la "resposta vàlida avui", ja que el Govern està pendent de l'evolució de la pandèmia i de l'impacte de la variant òmicron. La portaveu ha valorat com una "bona notícia" que el govern espanyol i les comunitats hagin acordat aquest dimarts mantenir el retorn presencial a les aules pel 10 de gener, tal com estava previst.

Es manté el retorn presencial a les aules per al 10 de gener La portaveu del Govern ha explicat que la comissió delegada de la covid-19 -òrgan de coordinació amb el Procicat que avalua les propostes dels diferents departaments- va tractar la qüestió dels protocols als centres educatius en la reunió celebrada aquest dilluns. Plaja ha exposat que el Govern considera que els protocols "funcionen bé". Plaja ha afirmat que "s'ha demostrat que les escoles són segures", que les mesures s'estan duent a terme "de la millor manera possible" i que els infants les "tenen interioritzades". "Mentre els protocols estiguin funcionant, no es veu la necessitat de tocar-los", ha sostingut quan se li ha preguntat si el Govern preveu flexibilitzar-los. La portaveu ha afegit que "el canvi constant" de protocol per adaptar-se a les diferents situacions de la pandèmia és un dels temes que "més cansa" o "despista" els ciutadans. Sobre la reunió extraordinària del Consell Interterritorial de Sanitat, la Conferència Sectorial d'Educació i la Conferència General de Política Universitària, que ha acordat mantenir el retorn a les aules pel 10 de gener, Plaja ha destacat que és de "vital importància" que els alumnes puguin acudir als centres educatius de forma presencial.