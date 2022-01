Societat Civil Catalana (SCC) oficialitzarà al març un canvi de lideratge. L’empresària gironina Elda Mata agafarà les regnes de l’entitat constitucionalista a proposta de l’actual president, Fernando Sánchez Costa, que fa un pas enrere més de tres anys després de la seva elecció al capdavant d’una organització de la qual s’acomiada amb la sensació d’haver-hi apaivagat les tensions internes i superat els sots econòmics.

Serà un relleu tranquil i consensuat que, segons fonts de SCC, fa mesos que es teixeix per evitar «canvis complexos i traumàtics» com l’adéu d’anteriors dirigents embolicats en polèmiques i acusacions creuades. L’elecció de Mata, que serà votada per les bases juntament amb la proposta d’una nova junta en què no hi serà Sánchez Costa, suposa aire fresc per a l’organització perquè l’encara vicepresidenta territorial serà elegida al costat d’un nou pla estratègic.