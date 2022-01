El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat prorrogar 14 dies més el toc de queda i la limitació de les trobades socials a deu persones, així com mantenir el límit al 70% d'aforament als actes religiosos i cerimònies civils, i requerir l'ús de passaport covid en establiments com gimnasos i restaurants. El vistiplau del TSJC arriba després que el Govern registrés al tribunal dimarts les restriccions que afecten drets fonamentals. Tant el toc de queda com la limitació de trobades van entrar en vigor el 24 de desembre per dues setmanes i, per tant, requerien una pròrroga per seguir vigents. Aquest cop la fiscalia no s'ha oposat al toc de queda ni a la limitació de trobades socials de màxim 10 persones i veu justificat mantenir les mesures, tot i que sí que s'hi va mostrar en contra abans de Nadal. En concret, el TSJC ha autoritzat el toc de queda d'una de la matinada a sis del matí als municipis de més de 10.000 habitants amb un índex d'incidència acumulada a 7 dies superior a 250 casos per cada 100.000 habitants. La llista actualitzada pel Govern inclou un total de 132 poblacions, nou dels quals són municipis illa. També s'ha avalat la limitació de reunions familiars i socials a un màxim de 10 persones, i restringir al 70% l'aforament als actes religiosos i cerimònies civils, així com mantenir l'ús de passaport covid en establiments com gimnasos i restaurants.

Aquests són els 20 municipis gironins afectats pel toc de queda Argumentari del tribunal En l'argumentari exposat en la interlocutòria, els magistrats del TSJC reconeixen la importància de la pandèmia i les seves onades i esperen que les mesures que s'autoritzen contribueixin a mitigar «el risc» derivat d'activitats amb «important interacció social». També exposen que fins ara la pandèmia ha continuat provocant «nombrosos» morts i hospitalitzats i ha «obligat» a prendre mesures preventives. «La sala no pot romandre aliena a l'enorme magnitud dels efectes», indiquen. A més, afegeixen que la situació presenta en aquestes dates unes característiques «bastant desfavorables» en què cal garantir els «limitats recursos» del sistema d'assistència sanitària. Per tot plegat, conclouen que cal preservar drets fonamentals com «la vida, la integritat física i el dret a la protecció de la salut», representatius d'un interès públic comú i principal criteri a tenir en compte en plena pandèmia.