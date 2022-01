L’activitat parlamentària no escapa del masclisme i el legislatiu català es proposa fer passos endavant per a l’eradicació de les violències que es reprodueixen en la quotidianitat de la política, tant dins com fora de l’hemicicle. El Parlament, després de dotar-se d’un pla d’igualtat pioner, desplega ara un nou protocol contra l’assetjament sexual per establir un canal de denúncia que investigui aquestes conductes i que pugui sancionar tant els agressors com oferir vies de reparació a les víctimes.

El document proposa un marc d’actuació ampli per gestionar conductes d’assetjament sexual per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere amb la finalitat de suprimir-les de la vida parlamentària, i fixa sancions en cas de corroborar-se els fets denunciats. En el cas de càrrecs electes, la capacitat de sanció és limitada, ja que només se’ls exclouria de les «designacions i delegacions» que no estan cobertes pel dret a l’exercici d’un càrrec públic, que està blindat per llei. A la pràctica, això es tradueix en què el parlamentari no perdrà la seva acta per un cas de violència masclista denunciat portes endins, i només veuria minvat el seu sou si se’l retirés d’aquelles responsabilitats afegides, com les presidències o el càrrec de portaveu de grups o comissions, que es remuneren mitjançant plusos. Sí que quedarà afectat el grup parlamentari en cas que no actuï i es negui a expulsar-lo de les seves files, perquè veurà retallada la seva subvenció. Una altra cosa és tot el que queda denunciat per la via penal, ja que si es detecten indicis de delicte previstos al Codi Penal, estan obligats a comunicar-ho al Ministeri Fiscal perquè indagui. Els comportaments que queden classificats al protocol com a assetjament sexual es classifiquen segons la intensitat i van des de l’ús d’un llenguatge amb contingut sexual ofensiu, invitacions impúdiques o comprometedores fins a l’abús o l’agressió sexual. L’actuació es fa extensible a les xarxes socials o qualsevol contacte mediàtic dins i fora de l’horari laboral, no només en els contactes presencials, igual que afecta el personal administratiu, els assessors dels grups parlamentaris, periodistes i visitants, més enllà dels que van ser elegits a les urnes. De fet, l’aplicació d’aquest nou protocol preval en tot cas sobre les guies que puguin haver previst a nivell intern els partits que tenen representació a la cambra catalana.