Catalunya aplicarà el canvi de protocol en les quarantenes als centres educatius però critica que la decisió de la Comissió de Salut Pública s'hagi pres a només dos dies abans de la represa del curs escolar, un fet que dificulta informar-ne "degudament" la ciutadania i els professionals de la salut i la comunitat educativa. El Departament de Salut ja es treballa per adaptar els protocols per la setmana vinent. La conselleria mantindrà les proves als contactes estrets dels alumnes contagiats, com ja va fer el primer trimestre, tant als centres d'infantil, com als de primària i secundària. En el cas dels alumnes de primària es farà servir el mateix circuit utilitzat dels estudiants de secundària a través de les farmàcies adherides.

La Comissió de Salut Pública ha aprovat aquest divendres un canvi en el protocol que recomana eliminar les quarantenes als centres educatius si hi ha menys del 20% de la classe contagiada de covid-19 o menys de cinc positius. Així, una aula només s'haurà de confinar si hi ha cinc o més casos positius o una afectació del 20% o més dels alumnes del grup en un període igual o inferior a set dies. USTEC exigeix que no s'apliqui la nova reducció de quarantenes a les escoles Fins ara, en les etapes d'educació infantil i primària, on la vacunació amb pauta completa encara no és majoritària, el confinament de la classe s'havia de fer quan es detectava un positiu. La Comissió de Salut Pública recomana aquesta modificació "amb l'objectiu de garantir la presencialitat". Les associacions de famílies veuen el canvi de protocol a les escoles una "bona mesura" per "garantir el dret a l'educació"