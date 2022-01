Catalunya, Espanya i Europa. La triple ofensiva de Cs contra la immersió lingüística es confirma i ja passa per la via penal. El partit taronja presentarà un escrit davant la fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en què acusen l’Administració catalana de desatendre la decisió que estableix un 25% de castellà a les aules i d’oferir protecció jurídica als docents que rebin «atacs» per l’ús del català, cosa que, segons el seu parer, requereix la intervenció del ministeri fiscal perquè indagui si hi ha indicis de delicte. Paral·lelament, es dirigiran al Tribunal de Comptes perquè estudiï si la Generalitat ha pogut cometre alguna irregularitat amb el llançament d’una campanya publicitària en defensa de la immersió lingüística. Al Congrés han registrat una bateria de preguntes per saber quines accions pretén impulsar l’executiu central per garantir el compliment del 25% d’hores lectives en castellà.