La presidenta de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC), Belén Tascón, troba una "bona mesura" que la Comissió de Salut Pública, amb el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, hagi aprovat un canvi de protocol i recomani que s'eliminin les quarantenes als centres educatius si els contagis de covid-19 no superen els cinc casos o no representen més del 20% dels alumnes de la classe. En declaracions a l'ACN, Tascón valora positivament aquest canvi perquè considera que "ajuda a aplicar la garantia del dret a l'educació sota el principi de no discriminació". Per a la presidenta de l'aFFaC, és "una bona notícia per a les aules".

Sanitat i Comunitats Autònomes acorden que les quarantenes a les aules siguin a partir dels 5 positius La presidenta de l'associació creu que amb aquest canvi hi haurà una "major garantia del dret a l'educació" i recalca que també se l'ha de vetllar, juntament amb la salut pública. Tascón ha recordat que des de l'inici de curs l'aFFaC està preocupada pel protocol que distingeix entre els alumnes vacunats i els que no ho estan a l'hora d'aplicar les quarantenes dels contactes estrets, ja que considera que pot crear situacions de discriminació arran d'una decisió que, a més, en la majoria de casos prenen les famílies i no els infants i adolescents. Fins ara, en les etapes d'educació infantil i primària, on la vacunació amb pauta completa encara no és majoritària, el confinament de la classe s'ha de fer quan es detecta un positiu. La Comissió de Salut Pública recomana aquesta modificació "amb l'objectiu de garantir la presencialitat".