El secretari general del PPC, Santi Rodríguez, va considerar ahir que la diputada al Congrés Cayetana Álvarez de Toledo hauria de deixar l’escó si no se sent còmoda amb el partit. «Si jo em sentís incòmode defensant un projecte polític que en un determinat moment ha confiat en mi, no tinc cap dubte de quin seria el pas que faria», va assegurar.

Álvarez de Toledo va ser candidata dels populars a Catalunya a les eleccions generals i per això Rodríguez va dir que els hagués «agradat que hagués exercit més de diputada per Barcelona». «Ella ha optat per un altre camí que nosaltres no compartim. No considerem que ajudi el projecte del PP», va valorar.

La diputada, a més, s’ha mostrat obertament crítica amb la direcció de Pablo Casado i algunes de les seves decisions, fins al punt de recollir-les en un llibre publicat que va arribar a presentar a la capital catalana. Per això, el secretari general del PPC la va convidar a «prendre una decisió» i a fer-ho «no només pensant en ella mateixa, sinó en el col·lectiu que hi va confiar». «S’està vivint una situació que no ens agrada ni ens satisfà», va resumir.

Rodríguez també es va referir a les sentències que obliguen alguns centres educatius a impartir el 25% de l’horari lectiu en castellà i va confiar que «no calgui» aplicar l’article 155 de la Constitució a l’educació com ha proposat Casado, que demana intervenir la Generalitat perquè es compleixin aquestes resolucions judicials.

«Segurament hi ha formes sense necessitat d’aplicar l’article 155 perquè això és un cas extrem en què la desobediència d’una autonomia en una determinada matèria és reiterativa i manifesta», va valorar. Sobre les declaracions de Casado dient que a Catalunya no es deixa als nens anar al lavabo si parlen en castellà, Rodríguez va assegurar que es tracta d’«una situació denunciada en una escola de Barcelona».