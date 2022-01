A la pregunta sobre quan es va fer miques el consens polític al voltant del català i del sistema educatiu d’immersió lingüística, la resposta és que dijous es van complir 24 anys. El 7 de gener del 1998 va entrar en vigor la llei de política lingüística que encara regeix a Catalunya. El Parlament la va aprovar una setmana abans per 102 vots a favor, 25 en contra i una abstenció. Encara que la norma va comptar amb el suport del 75% dels diputats, la votació va suposar la ruptura de la unanimitat amb què en el mateix hemicicle, però en un context polític i social molt diferent, es va il·luminar 15 anys enrere la primera gran regulació de l’ús del català: la llei de normalització lingüística.

Exemplifica bé el contrast entre un context i un altre el canvi del vocable normalització pel de política entre la primera norma i la seva successora. Cap diputat va dir no a la llei del català, es va poder llegir a la portada de tots els diaris el 7 d’abril del 1983, al costat d’una foto dels diputats posats drets i sota aquest titular principal: «Cop a Armada al judici davant el Suprem». En una Espanya que encara jutjava el 23-F, el Parlament ratificava amb el vot afirmatiu de tots els partits i una sola abstenció la llei que va fonamentar la immersió lingüística a les aules.

Un diputat no adscrit, Joan Besa, ex del CDS, va impedir la unanimitat malgrat reconèixer que estava d’acord amb la majoria d’articles, però no amb l’exposició de motius, que va titllar de «revengista». En aquest preàmbul es constataven «les prohibicions i les persecucions desfermades contra la llengua i la cultura catalanes a partir del 1939». Un redactat que avui provocaria urticària en alguns partits de dretes, però que llavors no va ser obstacle perquè els diputats del CDS, de Centristes (marca catalana d’UCD) i d’Alianza Popular avalessin el text.

Cessions de tots els partits

El debat parlamentari va evidenciar que tots els grups havien renunciat a part dels seus plantejaments amb la intenció d’arribar al consens. Per això el diputat d’ERC Marçal Casanovas la va considerar una «llei de mínims» que es quedava «curta», però la va «acceptar» perquè la resta de partits també havien fet concessions. I per això la històrica diputada del PSC Marta Mata, que va jugar un paper clau en l’establiment del model d’immersió, va exalçar la norma malgrat que no se li va acceptar una esmena per garantir que els alumnes no fossin «separats en aules per motius lingüístics».

El capítol educatiu es va emportar el protagonisme del ple gràcies a una eloqüent anècdota que va exposar la diputada del PSUC Teresa Eulàlia Calzada: una escola del Vallès havia respost uns pares que pretenien matricular la seva filla en català que no era possible la inscripció perquè no hi havia cap curs del seu nivell que s’impartís en aquesta llengua, tret que es conformessin que la nena fos finalment escolaritzada en castellà. «Aquesta carta ha de ser irrepetible», va assegurar Calzada.

Irrepetible va ser també aquell consens del 1983, forjat després de dos anys i mig de negociacions la primera legislatura després de la restauració de la Generalitat. Quinze anys després, amb Jordi Pujol encara de president, però ara del braç del PP per governar, el Parlament va donar a llum una llei de política lingüística que van rebutjar, per raons diametralment oposades, el PP d’Aleix Vidal-Quadras i l’Esquerra de Josep Lluís Carod-Rovira. El bloc del sí el van formar CiU, el PSC, la Iniciativa de Rafael Ribó i el Partit per la Independència d’Àngel Colom.

El debat va deixar clarament la incomoditat viscuda durant els 10 mesos d’elaboració del text i una sensació agredolça pel desenllaç, fins i tot entre els que donaven suport a una norma que es pot considerar l’origen de la politització lingüística. El PP va vendre dins i fora de Catalunya que la llei acabaria amb la «convivència» perquè perseguiria amb multes els comerciants que no retolessin només en català; ERC va diagnosticar la «mort a terminis» de la llengua i va acusar Iniciativa de «thatcherisme lingüístic» per rebutjar una norma més estricta.

De les escoles se’n va parlar poc en aquella sessió celebrada el penúltim dia del 1997. Potser seria perquè, malgrat els argumentaris partidistes dels uns i dels altres, l’apartat dedicat a l’educació va patir poques variacions de la primera llei a la segona. Tots dos textos deixaven clar que els nens «tenen dret a rebre el primer ensenyament en la seva llengua habitual, ja sigui el català o el castellà», i que l’alumnat «no ha de ser separat en centres ni en grups diferents per raó de la seva llengua habitual». Sí que es va matisar alguna cosa: la norma actual fixa que les dues llengües han de tenir una «presència adequada» als plans d’estudi, mentre que la llei del 1983 explicitava que havien de ser «ensenyades obligatòriament».

Per cert, en l’estira i arronsa polític en què es va gestar la llei vigent ja es deixaven notar i veure entitats d’un i altre color. El Fòrum Babel va titllar el PSC de «submís» al nacionalisme i la Plataforma per la Llengua va regalar carbó als diputats a les portes del Parlament. El català havia esdevingut arma política 15 anys després de l’històric consens. I encara faltava arribar Ciutadans. I el procés.