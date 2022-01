Renfe va cancel·lar ahir una desena de trens de Rodalies -n’opera un miler diàriament- després registrar nombroses baixes entre els seus maquinistes provocades pel coronavirus, segons van explicar fonts de la companyia ferroviària. L’empresa actualment suma fins a 40 casos positius de covid entre els maquinistes i per això ha optat per actuar a les línies de més freqüència perquè el temps d’espera per als passatgers «sigui mínim».

Les mateixes fonts també van explicar que la demanda actual de trens és d’aproximadament el 50% pel caràcter festiu d’aquestes dates i que les jornades en què es van registrar més problemes, les de la setmana setmana pròpiament de Nadal, es va arribar als 30 trens afectats. Des de la Constitució Amb caràcter general, la sisena onada de la pandèmia de SARS-CoV-2, marcada per la variant òmicron, ha elevat els positius a Catalunya fins a xifres rècord, cosa que ha fet que es tripliquin les baixes des del pont de la Constitució. Les darreres dades oficials de la Seguretat Social fan referència al conjunt de l’Estat, per a un període que abasta fins a les tres primeres setmanes de desembre. Segons aquestes, els treballadors que van causar baixa per incapacitat temporal (IT) es van triplicar durant les tres primeres setmanes de desembre, just a les portes de les festes de Nadal. Fins a un total de 240.011 empleats a tot Espanya van haver de cessar la seva activitat i confinar-se previ permís mèdic -ja fos per positiu o per contacte estret amb un- entre l’1 i el 23 de desembre.