El Departament d’Acció Climàtica i els Agents Rurals han intensificat la vigilància de la grip aviària després que aquesta setmana es confirmessin 5 casos del virus de la Influència Aviària d’Alta Patogenitat (IAAP) en animals morts a Soses (Lleida). Es tracta de quatre cignes i una cigonya que membres del Cos d’Agents Rurals van trobar morts al riu Segre el dia 22 de desembre.

Segons va informar ahir el Govern en un comunicat, Catalunya es continua considerant «territori lliure d’influència aviària» i els països membres de l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) no poden imposar restriccions al comerç de les aus de corral i els seus productes. Tot i això, han volgut reforçar les mesures de vigilància i protecció.

En aquest sentit, el Govern assegura que la situació comporta un risc, ja que hi ha la presència de la malaltia a aus silvestres i al nord d’Europa se segueixen notificant nous casos de manera periòdica.

Per això, el Ministeri d’Agricultura ja va anunciar a principis d’aquesta setmana que cal equiparar les mesures de bioseguretat aplicades a les zones de risc especial a les zones d’especial vigilància de tot l’Estat.

La prohibició d’utilitzar aus com oques, ànecs o cignes com a reclam de caça, la cria d’ànecs i oques amb altres espècies de corral, la cria d’aus de corral a l’aire lliure, el subministrament d’aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on puguin accedir les silvestres, així com la presència d’aus de corral als centres de concentració d’animals, són les restriccions aplicades i vigents en aquests moments.

La Generalitat ha decidit elaborar una resolució en què s’extrapolen les mesures de bioseguretat a tots els municipis de Catalunya, siguin zones de risc o no. Està previst que aquesta resolució se signi els propers dies i que es posi en marxa abans del 20 d’abril.