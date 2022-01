El secretari general de JxCat, Jordi Sánchez, va exigir ahir al govern espanyol i a les institucions penitenciàries que posin fi a la situació «d’excepcionalitat» en què es troben els presos bascos que continuen complint condemna. «No està justificat des de cap punt de vista», va assenyalar poc abans que comencés l’acte celebrat aquest dissabte a Bilbao de la xarxa ciutadana Sare.

En una atenció als mitjans, Sánchez va demanar a l’executiu que faci «un pas endavant» i «aposti per la normalitat» per tancar definitivament un capítol que considera passat. «L’excepcionalitat que fa desenes d’anys es va instal·lar per donar resposta a una situació de violència ja ha finalitzat», va defensar.

Modificar la legislació

Segons Sánchez, el govern espanyol hauria d’apostar per la «reconciliació» i recuperar «la progressió dels graus penitenciaris, els tercers graus i els permisos» l’emplaça a «donar suport a les demandes d’una part molt important de la societat basca».

Per altra banda, el secretari general de Junts es va comprometre a treballar per «modificar la legislació espanyola» i evitar que hi hagi «illes d’excepcionalitat per a les persones que estan complint condemna».