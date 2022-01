Un dia abans que els alumnes catalans es reincorporin a les aules, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha anunciat aquest diumenge algunes novetats en el protocol respecte a la gestió de casos de covid als centres educatius. Una d’elles és que oferirà tests d’antígens gratis als alumnes de les classes on hi hagi algun positiu.

Quan hi hagi un cas positiu en el grup de convivència estable s’oferirà i es recomanarà la possibilitat de fer-li un test d’antígens gratuït entre els dies 0 i 1 en una de les farmàcies adherides al programa. En el cas de l’educació infantil, s’oferirà en un punt centralitzat o en un centre d’atenció primària.

Aquesta nova mesura que ha adoptat la Generalitat no figura entre les recomanacions del document de la Comissió de Salut, però les autoritats sanitàries catalanes consideren «important» que es mantingui per afavorir el control de la pandèmia.

El Govern treballa ara en l’adaptació dels protocols per incorporar aquests canvis, i el sistema sanitari i l’educatiu col·laboren per informar dels casos i brots, a més de les actuacions necessàries. També s’organitzarà un ‘webinar’ per als referents escolars dimarts que ve per informar de tots els canvis.