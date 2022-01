La portaveu de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha assumit la «possibilitat», avançada per El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona, que l’actual president del partit i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, deixi el càrrec orgànic per centrar-se en el Consell per la República.

En una roda de premsa després de l’executiva de la formació independentista, Artadi ha afirmat que de moment Puigdemont no ha traslladat als òrgans del partit aquesta «possibilitat», i ha recordat en tot cas que la seva presidència no és de caràcter executiu. La portaveu ha emplaçat el dirigent a fer efectiva la decisió, «si es dona el cas», en el marc del pròxim congrés que celebrarà Junts aquest any. D’altra banda, Artadi ha criticat la situació de la taula de diàleg entre el Govern espanyol i el català, perquè s’està debatent «sobre calendari en lloc de sobre continguts». «Una taula de diàleg sense reunions no és ni taula ni és diàleg», ha afirmat, i ha denunciat que l’Executiu espanyol no té cap interès a «resoldre el conflicte», perquè no és una prioritat seva. Artadi ha afegit que a Junts no se li ha traslladat informació sobre l’evolució de les converses en relació amb aquesta taula. La reforma laboral La portaveu ha criticat la recent reforma del mercat laboral aprovada pel Govern amb els agents socials perquè, segons el parer de Junts, no avança en un marc laboral català, ni aborda la precarietat i parcialitat del mercat de treball ni mecanismes de creació d’ocupació o la situació dels treballadors pobres. D’aquesta manera en l’actualitat Junts està en contra de la seva convalidació al Congrés. Segons Artadi, la nova normativa no deroga la reforma laboral del PP, que va comptar amb el recolzament de Convergència i Unió. El procés que mai s’acaba... davant el jutge