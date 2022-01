Jéssica i Munir, una parella de 40 i 42 anys, van morir diumenge de matinada a la barraca on vivien a la vora del riu Besòs, a Montcada i Reixac, intoxicats pel fum del braser que utilitzaven per escalfar-se. Deixen sense mare tres menors, dos d’una parella anterior i un tercer de dos anys i mig, que estaven tutelats per la Generalitat. La família ha denunciat que les seves morts són una conseqüència de la «pobresa i precarietat» en què vivien en un lloc on són desenes les persones, inclosos menors, a qui el fred i la humitat els pot portar a la mateixa tragèdia.

La humitat i el fred entren al cos. La pluja xopa converteix el terra en un fangar. No hi ha asfalt. No hi ha llum. No hi ha aigua corrent. No hi ha res. Només palets de fusta, lones i algun totxo conformen els habitacles a la vora del riu Besòs, al nord de Montcada i Reixac. Aquí va ser on Rachid Bakhatfalid es va trobar morts el seu germà Munir i la seva parella diumenge al matí. «Van encendre el foc per escalfar-se a la nit i al matí ja estaven morts. No va ser un incendi, van respirar malament i es van intoxicar», explica.

Munir havia arribat a Espanya feia més de 20 anys i, segons diu el germà, tenia permís de residència. No trobava feina i es dedicava a buscar i revendre ferralla. Jéssica era de Santa Coloma de Gramenet i alguns dies treballava en una botiga de roba. «No hi ha feina ara a Espanya, vivien al dia», explica el germà. Tots dos tenien un fill de menys de tres anys que viu amb la família de Jéssica a Santa Coloma. La Generalitat els va retirar la custòdia del menor quan només tenia cinc mesos. Ella, a més, tenia dos fills més, ja adolescents, que també estan tutelats a Catalunya.

«Van venir aquí a la barraca fa dos anys», explica Rachid. Per a ell, la del seu germà és una mort evitable. «No tenien cap ajuda: ni on menjar, ni ajudes per a un pis... res», explica. El mateix afirma una neboda de Munir, Leila. «No estaven empadronats, no podien tenir res. Que l’ajuntament no faci demagògia, hi ha centenars de famílies com ells i acaben aquí perquè l’ajuntament no ha fet res per ells. Haurien pogut tenir un habitatge social i recuperar el seu fill», insisteix.