No es farà casus belli de les paraules de Pedro Sánchez ahir en una entrevista a la SER, on el president del Govern allunyava l’opció que la taula de diàleg i negociació sobre Catalunya se celebri aquest gener. «Hem dit sempre a principis d’any, això inclou el gener i el febrer», apunta una font del Palau de la Generalitat. «No entrarem en el joc de les dates», va respondre la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, en resposta als periodistes. «És més important el contingut i els avenços que la data en si mateixa. I en això estem, en què se celebri com més aviat millor i es pugui constatar la feina feta», va sentenciar ahir la secretària general adjunta dels republicans.

En els darrers dies, Pere Aragonès havia reclamat «immediatesa» en la celebració de la taula de diàleg i negociació. Sánchez va reiterar, per part seva, que la lluita contra la pandèmia és ara la màxima prioritat, encara que sí que va deixar dit que la seva voluntat és que al llarg del 2022 se celebri més d’una reunió del fòrum entre Estat i Generalitat. I és que no només l’eclosió de l’òmicron, sinó també les eleccions anticipades a Castella i Lleó del proper 13 de febrer, han refredat una reunió que, això sí, en paraules contundents de Sánchez el 30 de desembre, «se celebrarà». A la llista de prioritats i objectius d’ERC, enumerada per Vilalta, la solució dialogada al conflicte ocupa un lloc preeminent. La portaveu va incidir, una vegada més, en la demanda del dret a l’exercici de l’autodeterminació, via referèndum, i de l’amnistia total. «No renunciarem a la independència de Catalunya i ens agradaria que fos per la via fàcil, que és convocar un referèndum, que és la manera més inclusiva que es coneix. Com va fer i vol repetir Escòcia i com va fer el Quebec», va sentenciar la portaveu. Vilalta va emplaçar JxCat «a sumar-se a la delegació catalana, en lloc de fer declaracions en contra de la taula de diàleg».