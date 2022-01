L’antic cap de la Comissaria General de Recerca Criminal dels Mossos d’Esquadra, el tinent Antoni Rodríguez, ha estat nomenat nou cap de l’àrea bàsica de seguretat de Rubí, segons va informar ahir la policia catalana en un comunicat. Aquesta nova destinació de Rodríguez sembla un càstig per part de la Conselleria d’Interior després que el passat 21 de desembre la nova cúpula dels Mossos d’Esquadra el destituís com a màxim responsable de la investigació al cos policial. En substitució d’Antoni Rodríguez, el tinent Ramon Chacon serà qui cobreixi la nova prefectura de la Comissaria General d’Investigació Criminal. La destitució de Rodríguez va ser un dels primers canvis després de l’entrada als Mossos del nou comissari en cap, Josep Maria Estela, en substitució de Josep Lluís Trapero. La nova destinació de l’excap d’investigació dels Mossos es va anunciar juntament amb una trentena de nous nomenaments, que són la segona fase de la reestructuració organitzativa del cos autonòmic, amb 14 nous càrrecs territorials i 17 llocs destinats a serveis centrals. Dels 31 nous comandaments, 7 són comissaris, 19 són intendents i 5, inspectors.

Tres nivells

La nova cúpula directiva dels Mossos d’Esquadra s’articula en tres nivells: prefectura, direcció estratègica i direcció operativa; un terç de la nova prefectura està formada per dones, igual que un 50% de la direcció estratègica i un 26% de la direcció operativa, la qual cosa suposa la major representació femenina en la història de la policia catalana. La mitjana d’edat també canvia, de 56 a 50 anys en la composició de la prefectura, i de 55 a 49 anys en la direcció estratègica de la policia catalana. Els nous nomenaments i la renovació de l’estructura de comandaments de la Generalitat té per objectiu vertebrar una policia més social, propera, jove, feminitzada i innovadora per fer front als nous reptes en seguretat, afirma el Departament d’Interior. La reestructuració es consolidarà amb una tercera fase de canvis que tindrà lloc quan s’hagin resolt les convocatòries de promoció en les categories de comissari, intendent i inspector, que es publicaran el proper mes de febrer. Entre la resta de nomenaments, hi ha el del comissari Xavier Porcuna, que ocuparà el càrrec de cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central.

Els nomenaments

Els comissaris David Boneta i Josep Lluís Rossell seran el nou cap i subcap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial, respectivament; i el comissari Miquel Esquius serà el nou cap de la Regió Policial Metropolitana Sud amb l’intendent Ignasi Teixidor de subcap. L’intendent Vicenç Lleonart serà el nou cap de la Regió Policial Camp de Tarragona, i l’intendent Joan Carles de la Monja, el nou cap de la Regió Policial Terres de l’Ebre. La comissària Marta Fernández seguirà al capdavant de Barcelona, amb la intendenta Silvia Catà de segona, i el comissari Sergi Pla serà el cap de la Regió Metropolina Nord amb la intendenta Montse Estruch de segona. L’intendent Antoni Verger serà el nou cap de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de l’Hospitalet de Llobregat; l’intendent Marc Caparrós el nou cap de l’ABP de Terrassa, amb l’inspector Carles Vallès de subcap, i l’intendent Antoni Rodríguez, excap de corrupció del cos, serà el nou cap de l’ABP Rubí.

Així mateix, el comissari Carles Anfruns serà el nou cap de la Sala Central de Comandament; i els intendents Carles Hernández, Miquel Hueso i Ramón Chacón passen a comandar les comissaries d’informació, recursos operatius i investigació criminal, respectivament. El comissari Xavier Porcuna serà el nou cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central, amb l’intendent Miguel Ángel Garcia de segon, i l’intendent Joan Carles Granja serà el nou cap de la Divisió de Recerca Criminal (DIC), amb l’inspector Jordi Salvia de segon. La inspectora Esther Antoranz serà la nova cap del Gabinet de la Prefectura, l’intendent Carlos Otamendi, el cap de la Divisió d’Escortes, i l’inspector Xavier Sellart serà el nou cap de la Divisió de Policia Científica, entre d’altres.