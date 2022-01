L’exconsellera i exdirigent del PDeCAT Àngels Chacón va presentar ahir el seu nou partit, Centrem, com l’intent d’aglutinar sota el centredreta el sobiranisme no rupturista. Chacón va assegurar que federalistes, sobiranistes i independentistes són benvinguts al projecte sota un mínim comú denominador: augmentar l’autogovern, però dins de la legalitat, i fer polítiques «de centre». Sobre el grau de sobiranisme de la nova formació, Chacón va assumir que la nova força inclou visions molt diferents, llevat de mantenir el rebuig a la unilateralitat i la confrontació amb l’Estat. El partit -les bases organitzatives i ideològiques del qual estan per escriure- «no és un partit de partits», va dir. «La relació amb el PDeCAT esperem que sigui molt bona; som un partit diferent», va afirmar l’exconsellera, insistint que «aquí és benvingut tothom».

«L’espai [posconvergent] ha patit transformacions com convulsos han estat els temps que hem viscut. La fragmentació de partits és a l’ordre del dia a Europa», va dir. «A part de la ironia de donar-li un mapa guia, aquest és el primer partit postprocés que vol trencar la polarització i la paràlisi, i sumar i arribar a consensos de veritat», va afegir. I va admetre que l’expresident Artur Mas seguirà al PDeCAT. En la presentació a Barcelona de la formació, Chacón va comptar amb la presència de persones vinculades al PDeCAT, com el diputat a Madrid Sergi Miquel; i l’exdiputat Roger Montañola, procedent d’Unió i vinculat als projectes d’Antoni Fernández Teixidó, entre altres. L’exconsellera va assegurar que Centrem serà a les eleccions municipals.